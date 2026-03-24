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La privacidad muere lentamente

Un gobierno debe controlar a los gobernados, pero, sobre todo, controlarse a sí mismo. La acumulación desmedida de información pública hoy ignora esta urgencia

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Por Walter Montes
Una buena política de privacidad puede ahorrarle millones a su empresa. Conforme se incrementa el número de clientes impactados por una fuga, los efectos en el mercado de valores para las firmas competidoras van de negativos a positivos. (Shutterstock)







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