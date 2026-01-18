Foros

La patria se agradece

Si el sistema hoy tiene fallas, nuestra labor es arreglarlo, no dinamitarlo

Por Javier Quirós Morera
Una gran mayoría de nosotros nació y tuvo a sus hijos en algún centro médico de la CCSS, un servicio inexistente en muchos países vecinos.







elecciones 2026

