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La omisión también violenta: la responsabilidad de la comisión investigadora en el caso de la denuncia de Marulín Azofeifa contra Fabricio Alvarado

Si la comisión especial investigadora no emite su informe dentro del plazo, el plenario no podrá votar una eventual sanción antes del 30 de abril, fecha en que concluye el periodo constitucional. Es decir, la omisión procesal podría traducirse en impunidad material

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Por Carolina Hidalgo Herrera
Diputado Fabricio Alvarado y exdiputada Marulín Azofeifa
Legislador Fabricio Alvarado y exdiputada Marulín Azofeifa (Fotocomposición Archivo LN/Archivo LN)







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