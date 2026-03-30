La nueva ventaja competitiva es el ingenio humano

No se trata de competir contra la inteligencia artificial. Esa es una batalla perdida desde el inicio. Se trata de algo mucho más exigente: elevar lo que nos hace humanos.

En 1956, en Dartmouth College, un grupo de científicos se reunió para dar forma a un nuevo campo de estudio. No solo estaban explorando la posibilidad de crear sistemas capaces de ejecutar tareas complejas, sino que estaban, quizá sin saberlo, sembrando una de las narrativas más poderosas –y confusas– de nuestro tiempo: la inteligencia artificial (IA).

Desde su origen, el término generó incomodidad. No era un detalle menor. Hablar de “inteligencia” implicaba compararse con la inteligencia humana, un concepto que, aun hoy, carece de una definición científica universalmente aceptada y cuyos intentos por medirla han estado cargados de sesgos, muchas veces utilizados para clasificar y jerarquizar grupos.

Entonces, si hoy no habláramos de “inteligencia artificial”, sino de algo como “ejecución aumentada”, ¿sería distinta la conversación?

Probablemente no en el fondo, pero sí en la forma. Porque más allá de la tecnología, lo que estamos viviendo es una narrativa que amplifica el miedo colectivo mientras responde, en gran medida, a los intereses de quienes financian su desarrollo. No necesariamente se está optimizando para el mayor bienestar social, sino para resolver problemas concretos de las grandes industrias que impulsan estas capacidades.

Ahora bien, no seamos ingenuos. Toda gran innovación en la historia desplaza ciertos roles, pero crea otros nuevos. La historia económica es, en esencia, una historia de transformación del trabajo, no de su desaparición.

Cada gran transformación tecnológica ha redefinido dónde reside el valor humano. La Revolución Industrial no solo mecanizó la producción; desplazó el valor desde la fuerza física hacia la capacidad de diseñar y gestionar sistemas. La electrificación no solo trajo energía; reorganizó el tiempo, la productividad y la vida urbana. La computación e Internet no solo digitalizaron la información; trasladaron el valor desde el acceso a los datos hacia la capacidad de interpretarlos.

El patrón es claro: la tecnología no elimina al ser humano, pero sí lo obliga a migrar su ventaja competitiva.

Pero reducir lo que está ocurriendo a “otra revolución más” sería un error.

La diferencia ahora es que no estamos automatizando únicamente tareas. Estamos externalizando partes del pensamiento. Y eso lo cambia todo.

Sin embargo, hay un elemento que sigue resistiendo esa externalización: el ingenio humano.

Si la inteligencia –humana o artificial– se orienta a resolver problemas conocidos, el ingenio tiene otra función: redefinir el problema, conectar lo aparentemente inconexo, imaginar lo que aún no existe. Es ahí donde reside la ventaja que no se automatiza con facilidad.

La historia muestra que cada punto de inflexión tecnológica genera una respuesta humana. Cuanto más digital, automatizado y eficiente se vuelve el entorno, más valor adquieren los elementos que no pueden ser codificados fácilmente: el criterio, la empatía, el contexto, la experiencia.

En un mundo cada vez más conectado y saturado de automatización, la ventaja competitiva no será quién use más inteligencia artificial, sino quién sea capaz de diseñar mejores experiencias humanas sobre ella.

Ahí es donde muchas organizaciones están fallando. Están utilizando estas tecnologías para hacer lo mismo, pero más rápido o barato. Muy pocas están replanteando qué significa realmente crear valor en este nuevo entorno.

La diferencia es sutil, pero crítica.

Optimizar no es lo mismo que reinventar. Y esa distinción define quién lidera y quién queda rezagado.

Por eso, el debate sobre si la inteligencia artificial reemplazará a los humanos es, en el mejor de los casos, incompleto. Lo pregunta crítica es: ¿quién aprenderá más rápido a amplificar sus capacidades con ella?

Porque esta no es, en esencia, una revolución tecnológica. Es una prueba de adaptación humana.

No importa qué nuevas capacidades emerjan en los próximos años. La variable decisiva seguirá siendo la misma: nuestra capacidad de entenderlas, integrarlas y utilizarlas con ingenio para crear valor de formas nuevas.

No se trata de competir contra la inteligencia artificial. Esa es una batalla perdida desde el inicio. Se trata de algo mucho más exigente: elevar lo que nos hace humanos.

En esa ecuación, la inteligencia artificial no es el reemplazo. Es el multiplicador exponencial del ingenio.

Y el resultado no es la desaparición del humano, sino su evolución.

IH + IA = HAI2 (Humano Aumentado con Ingenio²)

fgallegos@neworkrules.com

Fernán Gallegos Echeverría es consultor y coach en procesos de transformación.