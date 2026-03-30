Foros

La nueva ventaja competitiva es el ingenio humano

La IA no necesariamente se está optimizando para el mayor bienestar social, sino para resolver problemas concretos de las grandes industrias que impulsan estas capacidades

EscucharEscuchar
Por Fernán Gallegos Echeverría
Inteligencia artificial versus inteligencia humana, competencia entre IA y seres humanos
No se trata de competir contra la inteligencia artificial. Esa es una batalla perdida desde el inicio. Se trata de algo mucho más exigente: elevar lo que nos hace humanos. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fernán Gallegos Echeverríaingenio humanoIAinteligencia artificial

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.