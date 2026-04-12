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La nueva moda: presumir de la ignorancia

No nos resta sino entender que, generación tras generación, nos tocará, como especie, seguir lidiando con terraplanistas, antivacunas o conspiranoicos, hoy sí y mañana también

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Por Íñigo Lejarza
Hombre filmándose, haciéndose un video selfi en su escritorio, con su teléfono celular
Les basta activar la cámara frontal de su teléfono inteligente para empezar a dictar cátedra sobre salud, alimentación, ejercicio, inversiones, propósito, compras, perfeccionamiento, ciencia, turismo, matrimonio, tecnología y, por supuesto, política. (Fotografía con fines ilustrativos) (Shutterstock/Foto)







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