La neutralidad como estrategia para un exitoso comercio exterior

Desde 1949, cuando se abolió el ejército, la economía costarricense se ha beneficiado de su política de neutralidad y promoción de derechos humanos. Esto le ha permitido atraer inversiones extranjeras y fomentar un ambiente de paz, crucial para su desarrollo económico

Por Ernesto Edo. Jiménez Morales
Operador con grúa movilizando contenedores en un puerto de Costa Rica bajo un cielo despejado, actividad relacionada con la exportación y comercio internacional.
La paz y la neutralidad actúan como un “chaleco protector”, al permitir que el país navegue mejor los vaivenes del comercio internacional. (Alonso Tenorio)







