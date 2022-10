La irresponsabilidad corrompe

La corrupción pareciera estar institucionalizada. Vivimos entre sus sinuosas garras. Ni la historia ni ningún contexto geográfico se ha librado de esta enfermedad endémica que deja tras de sí el rostro más duro de la pobreza. Algunos hemos perdido la fe en la cura de este cáncer social, a pesar de que se encuentra en la agenda de planes de gobierno, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales.

La corrupción no es un problema. Es un fenómeno sistémico. Los corruptos no suelen trabajar solos. Generan estructuras específicas. Un corrupto siempre realiza un cálculo. Computa costes, niveles de riesgos y beneficios. Las personas deshonestas logran organizaciones deshonestas. El primer corrupto termina involucrando al supervisor o a su jefe superior, formándose así una red. Ceteris paribus para quienes apadrinan desde las cúpulas. Son los más peligrosos. En fin, estamos ante una mafia organizada en las instituciones y en las comunidades. Minan el desarrollo político y social de los países y de los pueblos. Algunos la consideran un lento genocidio, pues tiene por objeto la destrucción total o parcial de ciertos grupos de personas. Genera un efecto incremental en los índices de pobreza extrema y analfabetismo. Los autores son los mismos: políticos, burócratas y empresarios corruptos. Expertos sostienen que lo opuesto a la corrupción no es la transparencia y el gobierno eficiente, sino la integridad, que incluye las dos anteriores, pero las supera. Investigadores entienden la corrupción como una situación en la que se dan cita simultáneamente, al menos, tres elementos: un poder discrecional capaz de ser mal usado —la oportunidad—; unas suculentas rentas asociadas a ese mal uso —el beneficio—; y una baja probabilidad de ser detectado o castigado —el bajo riesgo—.

Los profesores de Economía Reyes Calderón Cuadrado y José Luis Álvarez afirman: “Quien se apreste a luchar contra la corrupción debe saber que combate un enemigo sinuoso, un monstruo de cinco cabezas que, como en la antigua mitología griega, dobla su poder cuando una de ellas es cortada. Matarlo exigiría depurar simultáneamente sus cabezas política, económica, judicial, cultural y ética porque, como aquella hidra, solo puede ser aniquilada cuando todas las testas son cortadas al mismo tiempo”.

La integridad Copiado!

Mantener la integridad es la única estrategia realizable a largo plazo. Solo hay un alineamiento posible: el ético. Su camino, la educación. Una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Aquella que hace lo correcto, por las razones correctas y del modo correcto. Hace lo que considera bueno para ella y no afecta los intereses de las demás personas. La integridad es un derecho fundamental. La persona íntegra es una persona sincera.

Los corruptos han perdido la vergüenza. Thomas Carlyle dice que “la vergüenza es el suelo de todas las virtudes, de las buenas maneras y de la moral recta”. Para Max Scheler, la vergüenza es un sentimiento protector del individuo. El sinvergüenza, es asocial, es un peligro público. Todo proyecto de convivencia se funda sobre la creencia de un bien común, un sentimiento estrictamente necesario para la ciudadanía. La integridad no es buena para las instituciones y las comunidades, es indispensable. Su ausencia es extremadamente perjudicial para ambas. Un esfuerzo colectivo es necesario.

En algunas comunidades seguimos trabajando en un consenso que resulta crucial para denunciar a quienes están extorsionando y sobornando a nuestras propias autoridades. A oficiales que dan su vida para protegernos, para poner orden. Con tal de lucrar, establecimientos operan de forma irregular, se brincan la ley, las normas, los códigos de conducta y los valores. Atentan contra los derechos humanos más básicos. Contra el derecho a la salud de los adultos mayores, personas con condiciones especiales, niños y jóvenes que necesitan descanso para poder vivir, trabajar y estudiar. La irresponsabilidad corrompe nuestras comunidades. Debe ser erradicada, así como quienes pudieran estar apadrinándola.

La autora es administradora de negocios.