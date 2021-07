Y no han estado solos, por supuesto. Este concubinato escandaloso no se habría dado sin la existencia de importantes sectores de la empresa privada empeñados en obtener los jugosos contratos del Estado. Pero no compitiendo lealmente, sino, según el expediente, comprando los favores de los funcionarios con diversos tipos de dádivas, a cual más generosa, sin omitir incluso los «favores sexuales» para algún rijoso.