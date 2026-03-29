La educación que no prepara para la vida

Un 20% de los jóvenes en Costa Rica no estudia ni trabaja. Son los llamados "ninis".

La realidad de que alrededor de un 20% de los jóvenes no estudia ni trabaja, así como la necesidad de instalar cámaras en centros educativos para reducir el bullying, evidencia que la educación no puede limitarse a transmitir conocimientos ni a estimular el razonamiento. Debe también promover la formación de conciencia, abordando temas como el verdadero significado de la libertad, así como los derechos, deberes y responsabilidades de la vida en sociedad.

Toda persona debería comprender que los seres humanos poseen distintas capacidades físicas e intelectuales, y que la única forma de descubrir su propio potencial es concentrándose en las actividades y metas que le corresponde desarrollar.

Sería deseable que, al menos una vez al mes, los centros educativos dedicaran un espacio para que los estudiantes expresen sus opiniones sobre temas como la vida, la libertad, la honestidad, la amistad, el amor, la maldad, el hogar, la familia, el trabajo, así como la maravilla de las funciones fisiológicas y los ciclos de vida.

Estos espacios de intercambio podrían complementarse con la lectura de textos como El Profeta, de Gibran Jalil Gibran, o El arte de amar, de Erich Fromm, y hacerse acompañar de materiales de apoyo elaborados por el Ministerio de Educación sobre los temas tratados.

Asimismo, podrían incorporarse contenidos como:

la relación entre ingresos y egresos en el ámbito familiar y la importancia del ahorro;

los factores que determinan el surgimiento y caída de los imperios;

las principales actividades productivas de bienes y servicios del país;

los principales rubros de importación y exportación.

La educación debe preparar al estudiante no solo para adquirir conocimientos, sino para comprenderlos y desarrollar la capacidad de razonar, de modo que pueda enfrentar y generar respuestas ante los desafíos de una sociedad en constante evolución.

luisarturovillegas@gmail.com

Luis Arturo Villegas Zamora es exasesor de ministros de Agricultura y exprofesor de la Facultad de Agronomía de la UCR.