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La educación que no prepara para la vida

Más contenidos y más exigencia no bastan: la educación sigue sin abordar la formación en valores, conciencia y convivencia

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Por Luis Arturo Villegas Zamora
Adolescentes, jóvenes en riesgo social, en abandono, desatendidos, solos, ninis, depresión, suicidio
Un 20% de los jóvenes en Costa Rica no estudia ni trabaja. Son los llamados "ninis". (Shutterstock/Shutterstock)







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educaciónvalores, conciencia y convivenciaformación de conciencia

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