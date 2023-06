La educación combate las listas de espera de la CCSS

Es conocido que el origen de las listas de espera de pacientes que requieren atención médica en la Caja Costarricense de Seguro Social es multifactorial, pero en esta ocasión voy a referirme a uno que me parece fundamental y pocas veces es analizado y tomado en cuenta por las autoridades administrativas o los gobernantes de turno: la educación.

Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo, y en nuestra realidad actual debemos enfocar el problema desde la óptica de dos de los actores principales del sistema de salud: los médicos y los usuarios.

La educación médica de calidad tiene un impacto directo en las listas de espera. En la Jefatura de Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños (HNN) se reciben diariamente más de 250 referencias; cada una de ellas representa a un niño con diversas necesidades médicas que deben ser atendidas y, en el mejor de los casos, resueltas por el sistema de salud.

Pero cuando se leen y analizan una a una las referencias, resulta sumamente preocupante darse cuenta del bajo nivel de educación médica que tienen algunos de los profesionales que redactan esos documentos, cuyo fin es que el usuario reciba la atención especializada que supuestamente requiere.

La falta de un criterio médico sólido para referir a un paciente, el interés legítimo por querer ayudarlo (y no por deshacerse de él), el conocimiento de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, su naturaleza y su papel en el proceso de atención y la mala calidad de los diagnósticos presuntivos con que son referidos los usuarios, entre otras, son causas claras que engrosan diariamente las listas de espera en la institución.

Los pacientes, referidos a niveles especializados sin haber sido examinados adecuadamente, sin conocer en profundidad la complejidad de sus problemas, sin considerar los recursos disponibles y el uso racional de estos, terminan siendo números en espera de atención.

La educación médica debe aspirar a la excelencia en todas las escuelas de medicina de nuestro país, públicas o privadas. Iniciativas de alto impacto, como la exigencia del Colegio de Médicos y Cirujanos a sus futuros agremiados de pasar un examen, son una de muchas políticas educativas a través de las cuales se les garantiza un estándar de conocimientos elevado que va a permitir a los médicos resolver la mayoría de las necesidades de salud que tiene la población.

Si las escuelas de medicina temen que el examen disminuya la incorporación de sus graduados, deben entonces centrarse en formar a los mejores profesionales, a los que vayan a desarrollar una mayor capacidad resolutiva desde el primer nivel de atención y, con ello, evitar la referencia innecesaria y mal fundamentada de los pacientes a los niveles superiores.

La formación de médicos especialistas tiene que estar igualmente comprometida con la excelencia, no con “graduar por graduar”, o por llenar plazas de especialistas en zonas rurales; especialistas con una calidad de formación cuestionable van a contribuir muy poco a la salud de sus pacientes y a la solución de las listas de espera.

Por otra parte, la educación de los usuarios es también fundamental. Tenemos un sistema de salud en extremo paternalista y que ha mal educado al usuario para que exija de todo, de manera inmediata y sin ninguna consideración por los costos de sus demandas.

Los principios de universalidad, equidad, justicia y solidaridad que sustentan a la CCSS no son hoy más que palabras bonitas para un discurso. Desde su ingreso a la escuela y en la familia, los niños deberían ser educados para aprender a valorar nuestro sistema de salud, para no abusar de este, para acudir a las consultas cuando es verdaderamente necesario y para no saturar los servicios de emergencia por padecimientos triviales.

Tristemente, son muchos los asegurados que, por una mala educación, exigen una referencia al nivel especializado para la atención de presuntos problemas de salud o para realizar exámenes o intervenciones diagnósticas con el argumento de que “algo hay que sacarle a la Caja”, pues de por sí paga “mucho todos los meses”.

Todos los días se pierden cientos de citas programadas por ausentismo; el hecho de no cancelar oportunamente una cita con el especialista, de simplemente ausentarse, o no cancelar una operación que ya no se necesita, pero que otro paciente sí requiere, mantiene una lista de espera prolongada e injusta cuando estas situaciones se podrían evitar, a través de una cultura de solidaridad y de educación básica, con una llamada para cancelar y permitir que otros se beneficien.

Los médicos que no tienen una formación adecuada, que carecen de vocación de servicio, y los usuarios que solo buscan el beneficio propio y la manera más eficaz de abusar del sistema de salud constituyen un binomio nefasto para una institución como la CCSS y son otros de los actores que comparten la responsabilidad de las listas de espera.

El autor es médico pediatra.

