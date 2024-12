La economía de Europa se está frenando

Mientras Europa se prepara para una posible guerra comercial tras la asunción en enero del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, sus dos economías más grandes están en apuros.

Alemania va camino de su segundo año consecutivo de crecimiento cero, y se prevé que Francia crezca menos del 1 % en el 2025.

¿Es el estancamiento económico de Europa resultado de un estímulo keynesiano insuficiente o culpa de un estado de bienestar esclerótico e inflado?

Como sea, está claro que quienes creen que los problemas de Europa se pueden resolver con medidas sencillas (por ejemplo, aumentando el déficit fiscal o bajando los tipos de interés) están desconectados de la realidad.

Por ejemplo, las agresivas políticas de estímulo de Francia ya han elevado el déficit fiscal al 6 % del PIB, mientras que el cociente deuda/PIB se ha disparado al 112 %, frente a un 95 % en el 2015.

En el 2023 el presidente Emmanuel Macron enfrentó amplias protestas por la decisión de aumentar de 62 a 64 años la edad de retiro, una medida que, aunque significativa, apenas roza la superficie de los problemas fiscales de Francia.

Como advirtió hace poco la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sin reformas de gran alcance, la trayectoria fiscal de Francia es insostenible.

Muchos progresistas estadounidenses y británicos admiran el modelo francés de Estado grande, y desean que sus propios países apliquen políticas similares. Pero estos últimos tiempos, los mercados de deuda se han vuelto conscientes de los riesgos de la creciente deuda de Francia. Hay que destacar que hoy el gobierno francés paga una prima de riesgo más alta que España.

Ya que se prevé que el tipo de interés real sobre la deuda pública de las economías avanzadas se mantenga elevado (de no mediar una recesión), y Francia no podrá superar sus problemas con la deuda y las pensiones apelando al crecimiento.

Por el contrario, es casi seguro que su pesada carga de deuda lastrará sus perspectivas económicas a largo plazo. En el 2010 y el 2012, Carmen M. Reinhart y yo publicamos dos artículos donde sostuvimos que el exceso de deuda es perjudicial para el crecimiento económico.

Ejemplos perfectos de esta dinámica (como han demostrado posteriores investigaciones académicas) son las economías de Europa y Japón, aletargadas y endeudadas.

El exceso de deuda impide el crecimiento del PIB porque limita la capacidad de los gobiernos para responder a desaceleraciones y recesiones.

Con un cociente deuda/PIB de solo el 63 %, Alemania tiene amplio margen para revitalizar su infraestructura decadente y mejorar su deficiente sistema educativo.

Con una implementación eficaz, esas inversiones pueden generar suficiente crecimiento a largo plazo para compensar sus costos. Pero el espacio fiscal solo es valioso cuando se le utiliza bien: en realidad, la norma que limita el déficit anual alemán al 0,35 % del PIB es demasiado inflexible, y el próximo gobierno debe encontrar un modo de soslayarla.

Además, un aumento del gasto público no generará crecimiento sostenido sin reformas significativas. En concreto, Alemania debe restablecer los elementos fundamentales de las reformas Hartz introducidas por el excanciller Gerhard Schröder a principios de este siglo.

Estas medidas (que confirieron al mercado laboral alemán mucha más flexibilidad que la de su homólogo francés) fueron fundamentales para que Alemania dejara de ser el “enfermo de Europa” y se convirtiera en una economía dinámica.

Pero un giro de la política económica hacia la izquierda ha revertido en la práctica buena parte de este avance, debilitando en gran medida la tan alardeada eficiencia alemana.

Particularmente afectada ha sido la capacidad de Alemania para construir infraestructuras que son muy necesarias, de lo que da un buen ejemplo el aeropuerto de Berlín‑Brandeburgo, que abrió sus puertas en el 2020, diez años más tarde de lo previsto y por tres veces el costo presupuestado.

Tarde o temprano Alemania superará sus problemas actuales, pero la pregunta clave es cuánto demorará.

A principios de noviembre, el canciller Olaf Scholz despidió al ministro de Finanzas, Christian Lindner, provocando al hacerlo el colapso de su frágil gobierno de coalición.

Frente a la elección programada para el 23 de febrero, el poco carismático Scholz debe hacerse a un lado y dejar el liderazgo a otra figura socialdemócrata, o su partido correrá riesgo de implosión.

Pero hasta ahora Scholz se ha resistido a los pedidos de que renuncie a tratar de obtener la reelección, lo que pone en peligro las oportunidades de que su partido permanezca en el poder.

Su renuencia a hacerse a un lado se parece a la del presidente estadounidense Joe Biden, que esperó demasiado para pasar el relevo a una candidata más joven, error que sin duda contribuyó a la decisiva derrota electoral de Harris.

En este contexto de agitación política, Alemania enfrenta desafíos cada vez más complejos, que amenazan su condición de motor de la economía europea.

Mientras la guerra que se desarrolla en Ucrania sigue erosionando la confianza de los inversionistas, la base industrial alemana todavía no se ha recuperado de la pérdida de la energía barata importada desde Rusia.

En tanto, al sector automotor le ha costado hacer la transición del automóvil con motor de combustión al vehículo eléctrico y ha quedado rezagado con respecto a sus competidores globales, y las exportaciones a China (cuya economía también se muestra vacilante) han registrado una considerable caída.

Estos problemas son probablemente manejables si el año entrante asume el poder un gobierno más conservador y promercado. Pero volver a poner a Alemania en la senda correcta no será fácil, porque todavía hay poco apoyo de la población a reformas estructurales.

Sin cambios drásticos, a la economía alemana le costará recuperar el dinamismo y la flexibilidad que necesita para resistir el impacto de las inminentes guerras arancelarias de Trump.

Las otras economías europeas enfrentan en general desafíos similares, pero es posible que a Italia le vaya un poco mejor con la primera ministra Giorgia Meloni, tal vez la dirigente más eficaz del continente.

Puede que España y algunas economías pequeñas, en particular Polonia, llenen en parte el vacío que han dejado Alemania y Francia, pero no podrán compensar del todo la debilidad de las dos potencias económicas de la Unión Europea.

Las perspectivas económicas serían mucho más sombrías si no fuera por el atractivo perdurable de Europa como destino turístico, en particular para los viajeros estadounidenses, que con su provisión de moneda fuerte están apuntalando el sector.

Aun así, el panorama para el 2025 todavía se ve deslucido. Aunque las economías europeas todavía pueden recuperarse, el estímulo keynesiano no bastará para sostener un crecimiento firme.

Kenneth Rogoff, ex economista principal del Fondo Monetario Internacional, es profesor de Economía y Políticas Públicas en Harvard, ganador del Premio 2011 del Deutsche Bank en Economía Financiera, coautor (con Carmen M. Reinhart) de This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly (Princeton University Press, 2011) y autor de Our Dollar, Your Problem (que será publicado por Yale University Press en el 2025).

