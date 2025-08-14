Foros

La competitividad no puede seguir siendo una aspiración lejana

Avanzamos con profundas desigualdades: siete cantones concentran la mitad de la producción nacional, el 37% de los trabajadores se mantiene en la informalidad, la participación laboral femenina apenas llega al 44 por ciento y los jóvenes enfrentan enormes barreras para ingresar al mercado laboral

Por Carlos González
Como requisitos para alcanzar competitividad, consideramos urgente modernizar el mercado eléctrico, revisar la estructura de cargas sociales y avanzar hacia esquemas laborales más acordes con la realidad productiva. (Shutterstock/Shutterstock)







