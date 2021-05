Los fondos de Fodesaf. La consecuencia es que gran parte de los proyectos realizados con fondos de Fodesaf (unos ochocientos millones de dólares anuales) no capacitan ni responden, como deberían, a las necesidades de la gente. Descentralizar, como lo ha propuesto el ministro de Bienestar Social con los Centros de Cuido transfiriéndolos a organismos municipales y comunales, eso sí, siempre que se haga con evaluaciones de resultados (no de procedimientos) y rendición de cuentas son pasos imprescindibles para evidenciar lo que no sirve y orientarse por la eficiencia y los resultados de las mejores prácticas.