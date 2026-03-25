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La caída de la natalidad no es ideológica; es matemática

Si una sociedad necesita 2,1 hijos por mujer y produce 1,2, la diferencia no se corrige con discursos

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Por José Joaquín Chaverri Sievert
Dos columpios vacíos y sin uso, signo de la ausencia de niños, caída de la natalidad
Imagen metafórica de la creciente caída de la natalidad en numerosos países. (Shutterstock/Imagen)







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