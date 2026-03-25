La caída de la natalidad no es ideológica; es matemática

La caída de la natalidad ya no es una tendencia aislada, sino una transformación estructural que redefine el futuro de las economías y los sistemas sociales. En gran parte del mundo, los países están muy por debajo del umbral de reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer), lo que implica menos trabajadores futuros, mayor presión sobre pensiones y sostenibilidad fiscal.

Frente a esta realidad, algunas naciones han comenzado a implementar políticas familiares agresivas para revertir el declive. Los datos son claros: donde no hay estrategias sostenidas, la natalidad sigue cayendo.

La tasa de reemplazo generacional se sitúa en 2,1 hijos por mujer, el promedio necesario para que una población se mantenga estable (Naciones Unidas). Sin embargo, gran parte del mundo desarrollado está muy por debajo de esa cifra. Italia y Portugal rondan los 1,2 hijos por mujer; Polonia se aproxima a 1,3 (Eurostat); China está cerca de 1,0 (Oficina Nacional de Estadísticas), y Corea del Sur se sitúa por debajo de 0,8 (Statistics Korea).

Japón registra alrededor de 1,2 hijos por mujer (Ministerio de Salud japonés) y el Reino Unido alcanzó 1,56 hijos por mujer en 2023 (Office for National Statistics).

Por eso, algunos países han reaccionado con políticas familiares estructuradas. Hungría destina cerca del 5% de su producto interno bruto (PIB) a incentivos familiares, incluyendo exenciones fiscales vitalicias para madres con cuatro o más hijos. Francia mantiene asignaciones crecientes según el número de hijos y una amplia red de educación infantil (INSEE). Polonia implementó transferencias directas por hijo que redujeron la pobreza infantil (Ministerio de Familia polaco). Portugal automatizó el abono familiar desde el nacimiento.

China pasó de restringir nacimientos a ofrecer subsidios, apoyo médico en el parto y expansión del cuidado infantil. Catar otorga beneficios sociales para promover el matrimonio, mientras que, en 2024, Emiratos Árabes Unidos declaró el “Año de la Familia” como prioridad nacional.

Y es que la estabilidad familiar incide directamente en el bienestar social. El sociólogo W. Bradford Wilcox, director del National Marriage Project en la Universidad de Virginia, ha señalado que las naciones con mayores niveles de matrimonio estable muestran mejores indicadores de bienestar infantil y cohesión social.

No se trata solo de subsidios, sino de entorno cultural, estabilidad laboral y reconocimiento institucional de la familia como bien público.

En España, la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña (FANOC), con sede en Barcelona, impulsa acuerdos con empresas y administraciones para que las familias grandes accedan a descuentos reales en transporte público, actividades culturales, material escolar y servicios básicos. Estos convenios permiten reducir el gasto mensual de hogares con tres o más hijos en una de las ciudades con mayor costo de vida del país.

En México, el Congreso Internacional de las Familias reúne a empresarios y organizaciones civiles convencidos de que la estabilidad familiar es clave para el capital humano y la productividad. También sindicatos de educadores y organizaciones gremiales comprenden que, sin nuevas generaciones, no hay sistema educativo sostenible.

Los datos muestran una realidad simple: donde no existen políticas familiares coherentes, la natalidad cae de forma persistente; donde hay inversión fiscal, laboral y cultural sostenida, el descenso se amortigua.

El desafío no es ideológico, es aritmético. Si una sociedad necesita 2,1 hijos por mujer y produce 1,2, la diferencia no se corrige con discursos.

La política familiar no es un eslogan moral. Es una decisión estratégica respaldada por estadísticas oficiales y evidencia comparada. La pregunta no es si podemos permitirnos apoyar a la familia. La verdadera pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo.

jjch98@yahoo.com

José Joaquín Chaverri Sievert es diplomático y periodista.