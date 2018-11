¿Qué sería una dieta sin frutas y sin hortalizas? ¿Qué sería un árbol sin raíces fuertes? ¿Qué sería una casa sin varillas? ¿Qué sería un edificio sin concreto? Todo, absolutamente todo en la vida tiene una base. Sin alimentos saludables, no hay buena nutrición. Sin agua y sin sol que fortalezcan las raíces de las plantas, no hay un bonito jardín. Sin cemento y sin materiales de construcción, no hay casas ni edificios. Entonces, ¿por qué miles de docentes creen que abandonando a sus estudiantes las bases del país no van a debilitarse más cada día?