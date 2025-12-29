Foros

La apuesta por la diversificación mantiene a Costa Rica competitiva a nivel global

Pasamos de exportar cuatro productos principales en la década de los 80 a 4.300 a la fecha a 150 destinos

Por Laura López
Si bien Norteamérica continúa siendo el principal socio comercial de Costa Rica, otras regiones tienen un peso importante, como Europa (20%), Centroamérica (20%) y Asia (5%). Foto: (Shutterstock para EF)







