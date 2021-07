Recuerdo bien mis días en la escuelita, la inocencia pura que mostraba mi justificada ignorancia fue la que me llevó a recordar bien lo que decían los políticos. Aquel resonante discurso sobre «las acciones para proteger el futuro de nuestros hijos»; un halago para el momento, el discurso que era dirigido a mis padres me ponía a mí y mis compañeritos en el centro del universo. Sin embargo, conforme el paso natural del tiempo, dicho discurso, como sus propuestas, se desvaneció de nuestra realidad. Mi generación pasa Hambre, un hambre que no solo hace rechinar el estómago, sino que también entumece nuestro cuerpo.