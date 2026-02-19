Foros

Justicia pronta: la reforma indispensable en el Poder Judicial

El problema central del Poder Judicial en Costa Rica es la mora judicial. Si no hubiera mora, no habría urgencia de reforma. Si se quiere hablar seriamente de transformación, hay que empezar por lo único que importa: reducir la mora

Por Cristian M. Arguedas
Juez, jueces, justicia, derecho, juicio, debate
Para administrar justicia, el sistema debe priorizar con un criterio racional y moral. Y, en Costa Rica, las prioridades son claras.







