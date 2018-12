No ha sido fácil levantar el MER, que en los 90 empezó a diseñarse y no es hasta hace pocos años que opera. Su éxito y consolidación como herramienta para lograr la autosuficiencia regional electroenergética tiene mucho que ver con que los países tengan la disciplina para abastecer sus requerimientos de energía eléctrica de la propia membrecía del SICA; de que se cumplan los estándares de seguridad para evitar sobrecargas que hacen al sistema abortar, como sucedió no hace mucho tiempo cuando hubo un gran apagón porque cuando hay sobrecarga, el sistema se protege apagándose; de que los pagos sean puntuales y el sistema esté bien equipado.