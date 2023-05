Importancia de la ortografía en los centros educativos

Resulta que ahora, en nuestro afán reprobable de imitar en todo la cultura anglosajona, vamos a tener un programa televisivo con un concurso de deletreo. El tiempo que antes en nuestros centros educativos se dedicaba a la ortografía parece que cede su puesto a algo que nunca fue problema para escolares y colegiales. Porque veamos: ¿De dónde viene esto del deletreo?

Si hay algo que es como una pesadilla para los niños y jóvenes de países de habla inglesa es el spelling. Sí, el deletreo. Porque siendo el inglés una lengua poco o nada fonética, abundan en ella los casos en que escritura y pronunciación de una palabra van cada una por su lado.

Unos pocos ejemplos bastarán para fundamentar lo afirmado. Mientras que la a de father es eso, la vocal a, en palabras como man, talk y make esa letra a adquiere sonidos poco o nada parecidos a la citada vocal. La o de women suena como i; el grupo ps de corps es mudo y el grupo gh de cough y tough suena como una efe. Y la sílaba final de Arkansas (sas) se pronuncia aproximadamente como so (¡!). Solo los chicos y las chicas que tuvieron buenos profesores de inglés, que leen mucho o poseen una excelente memoria visual pasan la prueba del deletreo.

No es, por otra parte, que el castellano sea demasiado fonético (que haya concordancia entre signo escrito y signo hablado). Subsisten en él problemas como el de la hache muda, el mismo sonido para be y uve, confusión entre escribir ese, ce o zeta en muchas palabras, la ge tiene dos sonidos diferentes (gato, gemelo), etc.

Pero en cuanto a la ortografía, no debería haber donde equivocarse con el acento gráfico (tilde) puesto que ya desde la escuela se aprenden las reglas básicas para distinguir su uso entre palabras agudas, graves o esdrújulas.

Otra regla básica es la de la tilde diacrítica, que permite distinguir entre vocablos como te y té, tu y tú, si y sí, mas y más, etc. Quien aprende y practica estas reglas desde la escuela, y tiene además buena memoria visual y afición por la lectura, entre otros rasgos, carece de ese pavor que tantos estudiantes tienen ante los dictados (solo comparable con el miedo a las matemáticas).

¿Nuestros chicos y chicas podrán salir bien calificados si se les dictan palabras como las siguientes? Oxímoron, ñángara, agüío, palíndromo, bustrófedon, ázimo, ectopia, gazgaz, perrerreque. Pero aunque el significado de la mayoría de esos vocablos les fuera desconocido, sí que las podrían pronunciar y escribir bien.

Estoy seguro de que quien lea este artículo, si posee los conocimientos básicos esbozados arriba, saldrá igualmente vencedor. Invito a los lectores a abrir un diccionario monolingüe de castellano y comparar con otro parecido de inglés. Sorprendente: al lado de cada término en inglés, aparece irremediablemente entre paréntesis su pronunciación figurada. No es el caso de nuestra lengua, gran ventaja.

O sea, los mismos angloparlantes no sabrían pronunciar correctamente una palabra a menos que la hayan oído pronunciar por otro angloparlante (con el problema de que los distintos dialectos del inglés difieren muchas veces en la pronunciación estándar de una palabra). Pero por eso existe la pronunciación figurada, algo superfluo en la lengua de Cervantes.

tikoguau@gmail.com

El autor es ensayista.