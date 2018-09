En la misma comparecencia, ante preguntas de la diputada Paola Vega, Cubillo admitió, categóricamente, que teníamos la certeza de que había un faltante, pero no de la cifra exacta de ese faltante, y sin ese dato no se podía hacer un presupuesto extraordinario y la cifra no se supo hasta el 10 de julio pasado. Por lo tanto, confirmó Cubillo, el envío de un presupuesto extraordinario no estaba en las manos de la pasada administración.