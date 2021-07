Hacia una Ética Criminal

Uno de los temas de mayor preocupación en nuestra cultura es el de la inseguridad ciudadana, percepción que esta directamente asociada con el incremento tanto en la frecuencia como en el grado intenso e innecesario de violencia en la conducta criminal. Conviene destacar que de la preocupación se ha pasado a la acción, en tanto que se han realizado múltiples esfuerzos por tratar de prevenir y de reprimir dicha conducta y aún así, los resultados obtenidos no han sido muy satisfac- torios.

Las razones por las que no se han obtenido los resultados deseados en la prevención y control de la conducta criminal son múltiples y no se pretende abarcarlos en este breve ensayo. Por lo contrario, es de mi interés el de centrarme en la propuesta de un elemento de la ecuación que no ha sido considerado hasta ahora y que podría brindar muchos frutos en el futuro, siempre y cuando se aborde en forma integral y sistemática. Con ello no se pretende argumentar que la conducta criminal se puede eliminar del todo, en cuanto cuyo objetivo es utópico, pero sí, el disminuir la frecuencia y el grado de violencia usualmente involucrado en los delitos más comunes.

Lo que propongo en concreto es el desarrollo de una Ética Criminal. En su concepción más amplia, la Ética en general, remite al conjunto de valores que nos permiten establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, entre lo que se aprecia y lo que se desprecia. Ahora bien, si partimos de la premisa de que la conducta criminal es inevitable (muy a nuestro pesar) en nuestra sociedad, entonces por qué no realizar los esfuerzos que sean necesarios para que dicha conducta sea regida por valores congruentes con el respeto a la vida e integridad humana.

Equipo interdisciplinario. La Ética Criminal siempre ha existido como realidad pragmática, sin embargo, es de carácter informal pues no sido sistematizada por ninguna instancia o interlocutor involucrado en el proceso. Más en concreto, existen en la vida cotidiana, una serie de creencia y valores, así como las conductas y emociones asociadas con las mismas, en la población criminal y penitenciaria que la ponen en evidencia. Por ejemplo, “la ley del silencio”, la cual denota la sanción para aquellas personas que delatan o ponen en evidencia a los responsables de un crimen. Existen valores que permiten admirar la ejecución de ciertos delitos, mientras que se desprecian y hasta se reprimen otros. Por ejemplo, las estafas multimillonarias al sistema bancario nacional o el abuso sexual de niños y niñas, respectivamente.

El desarrollo de la Ética Criminal implicaría la participación de un verdadero equipo interdisciplinario de profesionales, entre los que tendrían que estar como mínimo un psicólogo, un antropólogo cultural, un sociólogo, un abogado, y un filósofo. Sin embargo, lo más importante es el contar con el principal interlocutor, la población criminal y penitenciaria del país. Mientras que la tarea de los primeros es la de facilitar el proceso en términos de identificar y sistematizar los valores morales prevalentes en la población criminal y penitenciaria de Costa Rica, así como aquellos factores que puedan propiciar una evolución constructiva de estos. Adicionalmente, tendrían que proponer programas de intervención tanto en la población general como en la criminal y penitenciaria cuyo fin último sea el promover los principios esenciales de esta Ética Criminal.

A la población criminal y penitenciaria les correspondería no solo el brindar la información de base para sistematizar los valores inherentes en su estilo de vida criminal, si no también el divulgar, promover e instigar la utilización constante de estos nuevos valores. En este sentido, la experiencia de aquellas personas que han permanecido recluidas en prisión la mayor parte de sus vidas, podría ser aprovechada para enseñar a los más jóvenes el como respetar la integridad y dignidad humana, aún cuando estén cometiendo un delito.

Un excelente ejemplo de cómo la población penitenciaria de Costa Rica puede contribuir en la construcción de esta Ética Criminal lo representa el compromiso establecido por las personas recluidas en la cárcel de Liberia, quienes asumieron un código de conducta que los lleva a convivir en paz y armonía entre ellos.

Obviamente, lo ideal es que la persona opte consciente y voluntariamente por no involucrarse en ningún tipo de conducta criminal. Sin embargo, si lo llega a hacer, que se sea capaz de usar todo su creatividad e intelecto para no poner en peligro ninguna vida humana. Todo lo contrario a lo que usualmente sucede hoy en día, sobre todo en los criminales jóvenes, quienes hacen un abuso innecesario de la violencia y dejan ver un desprecio por la vida humana. Por ej., si se va a robar un celular o un par de tenis, ¿es imprescindible el matar a una persona? La gran mayoría de las personas optarían por entregar sus pertenencias, si se les diese la oportunidad, sin necesidad de poner en peligro su propia integridad.

Los medios. ¿Qué hay que admirar en una conducta criminal basada en la violencia? NADA. Lo que este tipo de conducta pone en evidencia es el hecho de que estas personas hacen uso de armas punzocortantes o de fuego para compensar su inseguridad, su falta de hombría. La gran mayoría de este tipo de criminales se tornan sumisos ante la represión policial y, cuando se encuentran en prisión, con frecuencia pasan a ser víctimas de abuso, físico y emocional, por parte de otros reclusos, salvo cuando se encuentran en grupo. El hacer uso de la violencia es sencillo, no requiere gran esfuerzo ni creatividad. El rehusar utilizar la violencia como mecanismo de control del otro, sí requiere esfuerzo, creatividad y madurez emocional. Esto sí es de admirar y apreciar.

Para concluir, se hace necesario el señalar la responsabilidad de los medios de comunicación colectiva en este proceso. Actualmente, se tiende a hacer un uso casi morboso de la conducta criminal y por ello las descripciones periodísticas y las noticias o docu- mentales televisivos constituyen modelos inapropiados de aprendizaje de la conducta criminal. Si se quisiera aprovechar más apropiadamente el inmenso poder que tienen los medios de comunicación colectiva, habría que replantear su rol en función del reconocimiento de estos nuevos valores. Por ejemplo, se podrían hacer foros televisivos en los que podrían participar algunos de las personas recluidas que han experimentado por muchos años la adversidad de la cárcel y así tendrían el espacio para expresar su parecer acerca de esta propuesta.