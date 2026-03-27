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Hablemos de soberanía: el reciente hundimiento de una lancha sospechosa de narcotráfico

Es hora de que contestemos estas preguntas antes de que alguien inocente sea lastimado y esto escale de un incidente ambiguo a un conflicto legal y diplomático de mayor gravedad

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Por Andrés I. Pozuelo Arce
Imagen de un video compartido por el Comando Sur de Estados Unidos, que muestra el ataque a la presunta narcolancha en el Pacífico.
Imagen de un video compartido por el Comando Sur de Estados Unidos, que muestra el ataque a la presunta narcolancha en el Pacífico. (HANDOUT/AFP)







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