Frustrado aporte contra el cambio climático

Quise poner mi átomo de arena, mi irrelevante aporte, mi nanocuota a favor de la acción contra el cambio climático por razones poco altruistas y muy egoístas.

La calle entre las rotondas de la Hispanidad y la Bandera se convirtió en una suerte de muro de Berlín, en una muralla china, en río caudaloso, infranqueable, impasable, y así lo será durante mucho tiempo, en vista de las circunstancias que rodean la construcción de esta mal gestionada obra pública.

Entre donde vivo y donde trabajo, se extiende esta barrera que me hace gastar más de media hora en automóvil para viajar un kilómetro. Entonces, me dije, bueno, voy a poner de mi parte para no hacer más grande la presa ni emitir más gases de la cuenta, producto del excedente de combustión al que me ha obligado esta circunstancia.

Compré un escúter eléctrico. Al principio, solo tardaba 10 minutos en el viaje; sin embargo, por mi única culpa, por no acatar lo que siempre me decía mi abuelo —«no compre pan en la carnicería» y otros consejos similares que no puedo citar en este medio—, me hice del susodicho medio de transporte en una venta de computadoras.

[ Adónde nos lleva el cambio climático ]

Me duró tres semanas, y hasta ahí llegó. Por el estado de las calles, por los huecos, por mi inexperiencia en el manejo de estos ciclomotores, el aparato se fregó, y cuando traté de hacer efectiva la garantía, según el distribuidor, esta no cubre «accidentes».

El arreglo cuesta lo mismo que uno nuevo y, evidentemente, dada la mala calidad del aparato, no tiene lógica alguna adquirir otro para que dure tres semanas.

El corolario de todo esto es que mi pequeño aporte para reducir las presas y las emisiones de gases terminó en la basura. Caucho y plástico derivados de petróleo, acero, aluminio, carbón, el litio de las baterías y todos los demás componentes del escúter, que debieron ser minados y extraídos quién sabe dónde, quién sabe a qué costo energético, posiblemente mucho mayor de lo que conseguí reducir con esta acción, terminó en algún reciclaje (¿será cierto que reciclan?).

Decía un científico famoso que salir del mar mojado hace bajar el nivel del mar, lo cual, a pesar de ser científicamente medible y real, es prácticamente irrelevante.

Si toda la población del mundo entra al mar y sale mojada al mismo tiempo, el nivel de los océanos bajaría en unos dos milímetros (pongo el valor en letras para evitar la metida de dedos de mi artículo anterior, en donde debía decir $2.000 millones) lo cual a todas luces también es irrelevante, como lo fue mi aporte a la lucha contra el cambio climático con el escúter eléctrico, y como probablemente lo sea también este artículo.

rprotti@geotestcr.com

El autor es geólogo.