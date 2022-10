Friedman estaba en lo correcto

La cita correcta y completa de Friedman en su artículo del 13 de setiembre de 1970 en el New York Times Magazine es: “El ejecutivo de una corporación es un empleado de los dueños del negocio. Tiene responsabilidad directa con sus jefes. Esa responsabilidad es conducir el negocio de acuerdo con sus deseos, los que generalmente serán ganar tanto dinero como sea posible siempre operando dentro de las reglas básicas de la sociedad tanto aquellas enmarcadas en la ley como aquellas enmarcadas en las costumbres éticas”.

El capitalismo del cual habla Friedman es aquel en que los empresarios y capitalistas solo se pueden enriquecer ofreciendo un producto o servicio que un consumidor libremente quiera adquirir. Si es una transacción que ocurre libremente, ambos agentes, el vendedor y el comprador, estarán mejor que antes de la transacción. Si no fuera el caso, la transacción no se realizaría.

Cuando el Estado interviene con subsidios, cuotas o prohibiciones, es como una especie de soborno legal o un uso de la fuerza para que se den resultados que a su mejor juicio la gente libremente no escogería. En épocas antiguas, la gente se volvía rica asaltando y quitando propiedades. Bajo el capitalismo, practicado como la cita completa de Friedman lo expresa, la gente solo se puede volver rica produciendo bienestar social. El concepto de la competencia, normalmente asociado con el capitalismo, se aplica para definir cuál es el empresario que mejor puede cooperar con el consumidor.

Los seres humanos somos distintos y tenemos preferencias y gustos distintos. El capitalismo permite a cada quien ejercer esas preferencias. Tenemos distintas opiniones acerca de la prioridad o eficiencia de distintas acciones sociales. Dentro de los accionistas, habrá múltiples criterios de qué acciones sociales tienen prioridad. Unos prefieren un parque vecinal; otros, un hogar infantil. Si dentro de las reglas del juego enumeradas por Friedman el empresario reparte la mayor cantidad de utilidades, cada accionista podrá ejercer su preferencia.

Un tema tangencial no mencionado por Friedman pero que es relevante considerar es el de los impuestos empresariales, porque disminuyen el bienestar social. Me explico: las empresas en realidad no pagan impuestos. Son un agente recolector de quienes verdaderamente los pagan, es decir, los clientes por mayores precios, los empleados por percibir menores salarios y los accionistas por recibir menos dividendos.

Esas son las personas naturales que, en definitiva, pagan los impuestos incorrectamente llamados empresariales. La persona jurídica llamada empresa solo los recoge y se los entrega al gobierno.

Según el criterio de la autora de “Friedman se equivocó”, Alexandra Kissling (27/9/2022), el capitalismo no cumple con las leyes, tiende a prácticas corruptas, daña el medioambiente, que por su presencia existen la inseguridad y la pobreza, estimula una sociedad sin democracia real y está agotado.

Veamos: según cifras del Banco Mundial, el porcentaje de la población que vive en pobreza extrema (menos de $2,15 al día) disminuyó del 44% en 1981 al 8% en el 2019; la expectativa de vida aumentó de 52 años en 1952 a 73 en el 2020; la media de niños menores de cinco años que pesan menos de lo normal para su edad cayó del 25% en 1990 al 13% en el 2019; el ingreso per cápita anual se incrementó de $480 en 1962 a $12.070 en el 2021; el grado de alfabetismo adulto subió del 65% en 1975 al 87% en el 2020; y el índice de producción alimentaria era de 32 en 1961 y 126 en el 2014. Todos estos avances ocurrieron mientras la población aumentaba de 3 billones en 1960 a 7,7 billones en el 2018.

Los anteriores son datos para las últimas décadas. Aún más relevante: si observamos los 1.760 años transcurridos después de Cristo, la población aumentó unas 10 veces, de 80 millones a 770 millones.

La humanidad era gobernada por un poder central, el rey, la expectativa de vida al nacer era de 35 años y la población en estado crítico de pobreza un 80%. Pero desde 1760 solo tomaron unos 262 años incrementar la población otras 10 veces a los 7,8 billones que somos. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? En 1776 el capitalismo empezó a funcionar estimulando la Revolución Industrial y generando el bienestar indicado por las cifras del Banco Mundial.

¿La corrupción? Normalmente ocurre bajo la sombrilla protectora de un Estado fuerte, como el fascismo de Hitler o ejemplos como las influencias de Odebrecht en varios gobiernos. Usando un poco de lenguaje jocoso: la mejor manera de controlar a un empresario corrupto es mediante la libre competencia de otro empresario corrupto; no lo es mediante la regulación estatal.

El capitalismo que describe Friedman se basa en la existencia de la propiedad privada. La atmósfera terrestre no tiene dueño, usarla cuesta cero y en consecuencia se sobreutiliza. Es el caso del dióxido de carbono emitido por la combustión de combustibles fósiles en cantidades más allá de las deseables.

Para reparar esa “falla de mercado” causada debido a la ausencia de propiedad privada, una manera eficiente es la creación de un impuesto al uso. Por ejemplo, un impuesto a la emisión de carbono. Según el Banco Mundial, Costa Rica emitió 8,24 millones de toneladas métricas en el 2019. Si se le grava con $50 por tonelada ($82 por habitante), el uso de combustibles fósiles disminuirá y las alternativas que no lo emiten aumentarán.

El desarrollo de automóviles con motores de combustión decaerá y el de los eléctricos aumentará. No se necesitan subsidios, cuotas o regulaciones. Los subsidios hacen artificialmente rentable cosas que no pueden hacerse valer por sí mismas. Es con frecuencia una vía para fomentar el desperdicio y la corrupción.

Otra cita de Friedman, no mencionada por la autora, dice que “la sociedad que pone igualdad antes que libertad terminará con ninguna de las dos. La sociedad que pone libertad antes de igualdad terminará con grandes cantidades de ambas”. No solo es un concepto teórico. Los datos empíricos la validan.

Según el Informe The Human Freedom Index, edición del 2021, del Instituto Fraser de Canadá junto con el Cato Institute, en países donde existe mayor libertad económica existe un mayor desarrollo y menor pobreza. Incluidos están los países escandinavos, sumamente capitalistas y medidos por la presencia de libertades económicas.

Está históricamente demostrado que el capitalismo es la mejor máquina para crear bienestar. La cantidad de poder es dada, no se puede aumentar, solo redistribuir. Si democracia es distribución de poder, el capitalismo es el sistema más democrático que existe.

En un sistema capitalista, el poder está lo más atomizado posible. No está en manos de unos pocos en un gobierno director. Si el capitalismo se agotó, estaremos muy mal porque los sistemas sustitutos crean servidumbre y pobreza.

ticomoreno@comcast.net

El autor es ingeniero.