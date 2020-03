El voyerismo, del francés voyeur (mirón), se puede utilizar para describir el fenómeno ancestral de creer que el cuerpo de la mujer se hizo para mirarlo —algunos dirán para admirarlo— . Una niña que inicia su pubertad también comienza una vida de cuidados. Se le advierte no provocar, no usar escotes, no mostrar más de lo necesario, sentarse “como señorita”. En realidad, entra en una lucha contra la atención no deseada. Ella no desea que nadie haga alusión sobre su cuerpo.