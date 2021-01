Cada uno de nosotros significa un ser humano que, por ejemplo, no podrá justificar una solicitud de beca —de la cual depende para vivir mientras estudia— ni podrá justificar ante un juzgado la solicitud de una pensión alimentaria, porque no está estudiando, porque le es imposible matricular cursos; no podrá justificar el aseguramiento en la CCSS sin ser estudiante activo.