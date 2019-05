Costa Rica. No es secreto para nadie que el plan fiscal ha traído como resultado una contracción en la economía que hoy se refleja en el cierre de empresas, en la medición del gasto, pero, sobre todo, en la tasa histórica de desempleo que estamos afrontando. Estamos a la vuelta de la esquina de entrar en una crisis irreparable que aún no hemos sido capaces de dimensionar. La situación económica del país nos obliga a buscar nuevas formas de generación de empleo e ingreso público y privado que evite que entremos en una espiral de la cual no podamos salir, o bien, que nos teletransporte a una Costa Rica que no queremos ver.