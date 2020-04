¿Cuál es mi balance personal? Los buenos resultados hasta ahora en la atención de la pandemia se deben mayormente a la herencia de los estadistas de las décadas de los cuarenta y setenta del siglo pasado. Es el resultado de la eliminación del ejército y de la inversión en educación y en salud pública; de contar con la Caja Costarricense de Seguro Social y tener un Estado —con muchas oportunidades de mejora— que brinda servicios básicos a la población, tenga esta recursos para pagarlos o no. Pero también es cierto que las decisiones de las últimas décadas han ido mimando ese modelo, en parte por intereses económicos del sector privado, en parte por un Estado que no se ha modernizado, que no ha logrado desarrollar sistemas de calidad ni evaluación ni el mejoramiento continuo y, por ende, ha ido perdiendo valor público.