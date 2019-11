El gobierno y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, no han terminado de entender la naturaleza del contrato que ejecuta Aeris, la empresa administradora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el cual está cerca de su fin. A la compañía le interesa maximizar sus ganancias en el periodo de gestión previsto en el contrato, así funcionan las concesiones de obra pública. Su propósito no reside en que Orotina siga adelante, tampoco que aumente la conectividad porque trae más costos. Entonces, trataría de mantener baja la demanda, cobrar más para obtener su dinero en el plazo más corto posible y, con menos demanda, no debe hacer obras y nadie hablará de un aeropuerto más grande. El negocio aeroportuario maximiza rentas cuanta menos inversión en infraestructura se haga.