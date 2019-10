He señalado en distintos espacios y foros que la situación constituye una emergencia nacional: de no lograr que esta población regrese a las aulas y adquiera un conjunto de destrezas clave, se convertirá en una nueva generación perdida, similar a la que tuvimos en los años ochenta, cuyos miembros, en su mayoría, al no completar la educación secundaria, no pudieron acceder a empleos de calidad ni elevar sus ingresos ni mejorar sus condiciones de vida en general.