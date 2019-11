Sin embargo, no es suficiente. El país no debe contentarse con un afianzamiento institucional que es básico, pero que no resuelve, por ejemplo, las angustias del desempleo. De acuerdo con los diferentes índices de libertad económica (como el de la Fundación Heritage) y con la contundencia de la realidad, los países que tienen mayor bienestar son aquellos que apostaron decididamente por la libertad económica. Por ello, Costa Rica debe ser pragmática y dirigirse, sin medias tintas, hacia ese derrotero para asegurar su desarrollo.