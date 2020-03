Que empecemos a tratarnos sin prejuicios, que la religión no sea objeto de discordia ni tampoco el color de la piel ni las preferencias sexuales. Que no violemos los derechos de nadie, que seamos compasivos y más respetuosos. Que entendamos lo inteligente que es mantener el ecosistema saludable, pues nuestra especie se está destruyendo, que las guerras no sean las soluciones y, si se dieran, que sea solo en casos plenamente justificados, como instrumento contra la maldad, la locura fanática o la defensa de la libertad.