Las críticas al desempeño de la Secretaría no las pasamos por alto. Más allá de la preocupación coyuntural de la presa de expedientes o la tentación de transitar el camino ya recorrido, no debemos continuar concentrando la crítica a ultranza en las propuestas de solución, so pena de continuar manteniendo una institucionalidad y un esquema de evaluación ambiental que, recurrentemente, es objeto de reproche, de cuya inmutabilidad muy pocos ganan.