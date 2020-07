No importa cuánto cambien los tiempos, no deberíamos perder el calda, no importan los malls, las escuelas bilingües o trilingües, las modas, más o menos dinero, más o menos ropa o celulares, la farándula y los autos, las presas y las filas. Si volvemos al calda, en su entera dimensión, podemos convivir y superar esta calamidad.