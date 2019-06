Solo cargas fiscales. Se han dedicado a discutir cómo generar más impuestos y no han dejado actividad a la cual no se le cobren, hasta artículos han sido excluidos de la canasta básica para gravarlos. No se han detenido a pensar que para una persona de escasos recursos no es lo mismo comprar un artículo de ¢1.000 que uno de ¢1.130. Sobrará quienes ya no podrán adquirirlo.