De alguna forma, rehúyen el problema. Por alguna razón, parecen estar en una posición tan elevada que les impide ver al 86 % del país productivo generar recursos. Les impide conocer lo frágil de sus trabajos, ya sea en el campo, comercio, turismo o entretenimiento. No pueden ver lo inestable de sus puestos en tiempos difíciles. No pueden creer que hoy un empleado privado tenga las mismas probabilidades de tener trabajo mañana o no tenerlo. No reconocen ni siquiera sus propias ventajas como servidores públicos, que son muchas.