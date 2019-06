Como si no estuviéramos mal, unos cuantos diputados adoptan la bandera del secretismo para no dar razones para votar contra la reelección de un magistrado de la Sala Constitucional. No solo demuestran un pendejismo lesivo, como lo calificarían nuestros abuelos y bisabuelos, sino que pretenden darnos la espalda a nosotros, los ciudadanos, quienes los pusimos ahí no para discursos inútiles ni timoratos, de misterio nefasto, sino para que actúen con hidalguía y transparencia.