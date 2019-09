Los ciudadanos todavía no perciben las mejoras en producción y empleo anunciadas por el gobierno en su programa de reactivación económica a fines del 2018. Con excepción de algunas acciones para eliminar trámites engorrosos de larga data y de avances en proyectos viales ya financiados, es poco lo visto en cuanto a reactivación desde esa fecha. En consecuencia, consumidores y empresarios todavía no se animan a gastar y a correr riesgos de cara a un futuro poco promisorio. De continuar esta coyuntura, no se descartan más reducciones en la demanda, la producción y el desempleo, en medio de una economía mundial desacelerada y amenazada por controversias comerciales.