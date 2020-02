No necesariamente una mayor cantidad de partidos políticos garantiza su calidad ni la de nuestra democracia. Sin que sean barreras insalvables para los ciudadanos, debemos ser más exigentes con los requisitos para constituir facciones políticas. No parece razonable que un partido cantonal se inscriba con solo 500 firmas. Esa cantidad representa el 8 % de la población de Turrubares, pero no significa nada en San José.