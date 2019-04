Pero si me atreviera a argumentar que la miseria integral del anciano es resultado solo de su pobre vivir de antaño, me reduciría a la sencillez de lo inmediato. La situación es más compleja. Trascendiendo su otrora mal convivio, la causa mediata la incluye como parte de una condición estructural que no se resuelve con una ley o una decorosa recriminación.