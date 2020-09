Costa Rica es un país que exige la responsabilidad de sus gobernantes. Exige tomar medidas con sentido, equilibradas, que no destruyan el tejido social y protejan a los grupos más vulnerables, el empleo y el ingreso de las familias. No es posible olvidar que la situación actual no vino por la covid-19, las tasas de desempleo, endeudamiento y déficit fiscal eran altas, y la pandemia tan solo aceleró los problemas.