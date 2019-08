Por inversión interna me refiero a la de empresas y personas residentes en Costa Rica, que día tras día deciden si colocan su dinero dentro o fuera del país. En Costa Rica, si uno llega con dólares y habla inglés, lo reciben en Cinde con alfombra roja y le explican cómo hacer ágilmente una inversión en un centro de servicios o en una operación de manufactura de dispositivos médicos, pero si uno habla español y llega con colones debe empezar por armarse de paciencia franciscana, comprar una fotocopiadora para tener mil copias de su cédula y enfrentarse al monstruo de 15 cabezas en que se ha convertido el gobierno. ¿Por qué, si soy inversionista nacional, no me atiende Cinde o algo equivalente?