Existen diversos tipos de fondos de inversión, los cuales se agrupan en dos grandes familias: fondos financieros y no financieros. Los primeros comprenden figuras que solo invierten en instrumentos financieros (CDP, bonos, acciones, etc.). Los segundos invierten en activos no financieros, como edificaciones para alquiler, terrenos para la producción agrícola y, en general, activos con capacidad de generar rentas sin ser de naturaleza financiera.