De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del 2018, las interacciones entre las locales como proveedoras a las situadas en zonas francas no sobrepasan el 30 %, y corresponden, más que todo, a servicios no comerciables e insumos estandarizados, como materiales para empaque y embalaje, o servicios de seguridad, limpieza y catering, los cuales no llegan a formar parte del producto final de las multinacionales.