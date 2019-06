El artículo 9 bis establece una deducción máxima del 20 % de intereses no bancarios de la utilidad antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Aunque la ley excluye los intereses provenientes del Sistema de Banca para el Desarrollo, la medida parece insuficiente. Si una pequeña empresa no puede financiarse en el sistema bancario nacional, y también tiene un tope al gasto por intereses de préstamos no bancarios, ¿cómo podrá, entonces, financiar sus operaciones?