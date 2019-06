La vida sigue igual. Es justo reconocer que también hay funcionarios capaces, íntegros y laboriosos, pero, en general, el desempeño del empleado público es el mismo de antes, no ha mejorado, solo que ya no necesita irse, pues gana más que en la empresa privada y mantiene el beneficio de “llevarla suave”. En otras palabras: el premio per se no es eficaz sin el castigo, lo cual da validez a la teoría del garrote y la zanahoria.