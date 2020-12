A raíz de que escribí y se publicó en este medio la anécdota que me pasó con un amigo extranjero, me han llegado varios mensajes por correo, en los cuales algunas personas me dan la razón y en otros me tildan de «mal tico», de «envenenado», de «empleado público que vive de los impuestos de los demás», de «mezquino», de «malintencionado» y de «exagerado».