Quienes no tenemos esas virtudes, mientras permanecemos enclaustrados, al menos, tenemos tiempo. Tiempo para, con calma, ordenar la oficina, revisar papeles que no habíamos botado por temor a que tuvieran alguna importancia o para asegurarnos de que no eran necesarios antes de tirarlos al basurero. Tiempo para planear nuestra situación económica actual y por venir, que de antemano sabemos difícil.