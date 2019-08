Fuera de Centroamérica, Ortega no tiene grandes oportunidades. La multipolaridad que mencionó existe, ciertamente, pero lleva años queriendo consolidarse. China, Rusia, India, algunos países latinoamericanos y de Oriente Medio no tienen la fortaleza y el pulso diplomático de Estados Unidos y sus aliados en estos momentos. Por ende, es posible que el mandatario, con más presión de los Estados Unidos, termine llegando a un acuerdo con la OEA para volver a las negociaciones. Durante la crisis, hemos visto que sus discursos temerarios se han ablandado con la coerción de los Estados Unidos y sus países amigos. De no hacerlo, deterioraría más al Estado nicaragüense.